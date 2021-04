Forte affluence dans les cliniques de dépistage de la COVID-19

Devant la forte affluence observée dans les cliniques de dépistage de la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides invite les gens à créer leur dossier en ligne avant de se déplacer, et ce, dans le but de limiter le temps d'attente.

Les directives sont disponibles sur le site Internet du CISSS des Laurentides, section Coronavirus. Il est aussi possible d’accéder directement à l’étape de création du compte au [depistageLaurentides.ca]. Le tout peut se faire facilement de la maison, ce qui réduit le temps d’enregistrement à la clinique de dépistage. Une fois sur les lieux, le balayage numérique de la carte d’assurance maladie permettra de récupérer les informations préenregistrées.

Les personnes qui n’ont pas accès à Internet et qui ne peuvent se créer un dossier en ligne avant de se rendre en clinique pourront tout de même se faire dépister, en prévoyant plus de temps sur place.

Enfin, il est préférable de vérifier les délais d’attente avant de se déplacer, ainsi que les heures d’ouverture qui ont été exceptionnellement prolongées.

Le CISSS des Laurentides rappelle à la population l’importance de passer un test de dépistage dès l’apparition de symptômes. Les horaires et adresses des cliniques de dépistage sont disponibles à la section COVID-19 du site Internet [santelaurentides.gouv.qc.ca].