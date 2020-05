Fonds d’urgence pour l’appui communautaire: la région obtient 1 445 000 $

Fruit d'un investissement de 1 445 000 $ pour la région, le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) octroie un soutien financier aux organismes de bienfaisance et autres donataires reconnus qui adaptent leurs services de première ligne afin de soutenir les communautés vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Les demandes de financement peuvent dès maintenant être adressées à Centraide Laurentides.

«Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont toujours là pour vous aider, quand vous en avez besoin. La pandémie de COVID-19 crée de réels défis pour ces importants organismes. Grâce à l’annonce faite aujourd’hui, le gouvernement du Canada sera là pour eux pour qu’ils puissent continuer d’être là pour les Canadiens», fait valoir le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

Déposer une demande d’aide financière

Dans la région, le fonds est administré par Centraide Laurentides. Les organismes communautaires qui souhaitent déposer une demande d’aide financière sont invités à visiter le [www.centraidelaurentides.org/demande-de-financement-fonds-durgence/].

Les demandes seront examinées à trois reprises d’ici le 31 juillet 2020. Les dates butoirs pour soumettre une demande sont les suivantes: 8 juin, 29 juin et 20 juillet à 8 h. Les organismes seront informés de la décision concernant leur demande dans les trois semaines suivant la date butoir du dépôt. Toute demande reçue après le 20 juillet, 8 h, ne sera pas traitée. Toutes les allocations de fonds seront rendues publiques au plus tard le 31 juillet 2020.