Être parent en temps de COVID-19 avec Dre Nadia

Les parents thérésiens auront la chance de participer le 16 juin, à 19 h, à la toute première vidéoconférence présentée par la bibliothèque de Sainte-Thérèse, via la plateforme Zoom. Intitulée «Être parent en temps de COVID-19», elle sera offerte par Dre Nadia Gagnier, psychologue, formatrice et autrice très connue des familles québécoises.

«Malgré les contraintes que la COVID-19 impose à plusieurs niveaux, nous pouvons y trouver du bon! On se renouvelle, on innove et on s’adapte. Cette première vidéoconférence en est la preuve! Nous sommes très heureux de permettre aux citoyens d’assister à une conférence dans le confort de leur foyer, et qui plus est, sur un sujet on ne peut plus actuel», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Dre Nadia en vidéoconférence

Le contexte de la COVID-19 a drastiquement changé nos vies. Tout un chacun a vu sa routine et ses habitudes chavirées. Lors de sa vidéoconférence, Dre Nadia abordera en toute simplicité des questions comme: Quels sont les impacts possibles de ce contexte particulier sur la santé mentale et sur la dynamique familiale? Comment continuer de bien répondre aux besoins des enfants quand on est soi-même affecté par tous ces changements? Malgré l’évolution rapide et constante de l’actualité, les citoyens pourront obtenir des réponses concrètes sur ce grand défi qui affecte toute la famille.

Sachez qu’il sera possible pour les citoyens de poser leurs questions via l’icône Q. et R. au bas de leur écran pendant la conférence.

Pour accéder à la conférence

Voici les étapes à suivre:

-Rendez-vous au biblio.sainte-therese.ca

-Accédez à Mon Dossier en inscrivant votre numéro de Carte citoyen et votre mot de passe. Aucun mot de passe? Téléphonez au 450 434-1440, poste 2400, au moins 72 h avant la conférence pour l’obtenir.

-Une fois connecté, cliquez sur CONFÉRENCE EN LIGNE : Être parent en temps de COVID-19

-Au bas de la page, vous trouverez le lien de connexion, le numéro de la réunion ainsi qu’une procédure pour l’utilisation de Zoom.