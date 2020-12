École à distance: des trucs pour accompagner son enfant

La situation exceptionnelle que l'on vit actuellement a amené les services éducatifs du Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) à réfléchir sur les moyens en place et stratégies à déployer afin de répondre aux besoins des élèves à distance.

Des plateformes d’information ont été créées pour les parents et les élèves pour faciliter les apprentissages en mode virtuel.

Vous souhaitez mieux gérer le temps et l’horaire, et aider votre enfant à apprendre avec méthode? Vous aimeriez stimuler sa motivation? Sa concentration diminue dans ses apprentissages à distance? Conserver l’harmonie à travers tout ça s’avère difficile? Le site J’accompagne mon enfant à la maison présente plusieurs trucs et astuces pour soutenir les enfants dans leurs apprentissages scolaires à la maison.

Le site J’apprends de la maison, destiné aux jeunes, est aussi accessible.