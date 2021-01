COVID-19 : une tendance se dessine

«On s’en va dans la bonne direction», affirmait le premier ministre François Legault, jeudi dernier en point de presse, alors que les chiffres indiquait une tendance à la baisse du nombre de cas de COVID-19, partout au Québec.

La Santé publique des Laurentides, ce même jour, rendait publique des données hebdomadaires montrant que cette même tendance se dessine dans les municipalités de la région : l’augmentation des cas se fait se fait somme toute légère, puisque le nombre de guérisons fait désormais contrepoids, entraînant de la sorte une diminution des cas actifs.

MRC de Thérèse-De Blainville

Dans la MRC de Thérèse-De Blainville, c’est à Blainville qu’on a recensé le plus grand nombre de citoyens infectés de puis le début de la pandémie, avec 1 500, une augmentation de 62 en une semaine. Durant la même période, on a tout de même observé une baisse des cas actifs, qui sont passé de 83 à 69 (-14).

La deuxième ville la plus touchée, Sainte-Thérèse, affiche désormais un cumulatif de 888 cas (+33) pour 38 cas actifs (-7). À Boisbriand, 781 personnes ont reçu un résultat positif jusqu’ici, alors qu’on observe une petite augmentation des cas actifs depuis la semaine dernière, avec un total de 24 (+3).

Dans les autres villes de la MRC, la situation se lit comme suit : Rosemère, 376 cas (+21) et 25 cas actifs (+5); Bois-des-Filion, 334 cas (+21) et 19 cas actifs (+1); Lorraine, 266 cas (+21) et 21 cas actifs (+8); Sainte-Anne-des-Plaines, 288 cas (+15) et 28 cas actifs (+1).

MRC de Deux-Montagnes

Dans la MRC de Deux-Montagnes, Saint-Eustache a enregistré 58 nouvelles infections en une semaine, pour un total de 1 320, alors qu’on y trouve 87 cas actifs, pour une baisse de 34.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac vient au deuxième rang pour le nombre de cas cumulatifs, avec 450 résultats positifs (+25) depuis le début de cette crise sanitaire, alors que les cas actifs demeurent en baisse, avec 26 (-10). Deux-Montagnes suit avec 379 cas (+14) et 17 cas actifs, soit 13 de moins que la semaine précédente.

Pour le reste de la MRC, le tableau est le suivant : Pointe-Calumet, 137 cas (+6) et 7 cas actifs (+0); Saint-Joseph-du-Lac, 128 cas (+5) et 6 cas actifs (+2); Oka, 74 cas (+3) et 1 à 4 cas actifs (une donnée approximative et identique à la semaine précédente); Saint-Placide, 17 cas (+0) et aucun cas actif (-4); Kanesatake ferme la marche avec 10 cas (aucun actif), depuis le début de la pandémie.

MRC de Mirabel

Enfin, à Mirabel, qui est à la fois ville et MRC, on enregistrait un cumulatif de 1380 cas (+68) et 66 cas actif, un chiffre identique à la semaine précédente.