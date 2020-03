COVID-19: un décès à la résidence Chartwell Manoir de Saint-Jérôme

Une personne habitant la résidence Chartwell Manoir de Saint-Jérôme est décédée, hier (mercredi) des suites du COVID-19.

Le décès a été confirmé, il y a quelques minutes, par Marie-France Lemay, vice-présidente, services opérationnels, Québec de Chartwell.

Nous reproduisons ici sa déclaration émise par courriel :

«Le 25 mars 2020, la Direction de la santé publique du Québec a confirmé le décès d’une personne vivant à Chartwell Manoir St-Jérôme, à St-Jérôme, en raison de complications liées à la COVID-19. C’est avec tristesse que nous annonçons cette très malheureuse nouvelle. Nos condoléances les plus sincères vont à la famille et aux proches de cette personne durant cette période difficile (…) La santé et la sécurité de notre personnel et de nos résidents demeurent notre première préoccupation. Nous maintenons notre vigilance dans nos efforts de gestion du virus et nous remercions notre personnel, nos résidents et leur famille pour leur respect des directives et leur soutien à nos efforts. Nous continuons de suivre les protocoles de contrôle des infections et toutes les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada, de la Direction de la santé publique du Québec et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). »

<strong>Prévention</strong>

Actuellement, les résidents de l’établissement sont confinés dans leur appartement jusqu’à nouvel ordre.

La salle à manger est fermée et les repas sont servis directement à l’appartement des occupants.

<em>Plus de détails à venir.</em>