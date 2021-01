COVID-19: Sainte-Thérèse s’adapte aux nouvelles exigences

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec, la Ville de Sainte-Thérèse poursuit son offre de services administratifs à distance. Les activités et autres services offerts sont également ajustés afin d’être conformes aux nouvelles exigences, dont le couvre-feu.

Services municipaux

Comme demandé par le gouvernement, les bâtiments municipaux sont fermés au public jusqu’au 8 février inclusivement. Ce faisant, la Ville maintient en télétravail les employés dont les tâches le permettent. Les Thérésiens devront communiquer avec l’administration municipale par téléphone au 450 434-1440 ou par courriel à info@sainte-therese.ca pendant les heures d’ouverture, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi, et de 8 h à 12 h le vendredi.

Le centre de multirecyclage, quant à lui, rouvrira ses portes comme prévu le vendredi 15 janvier et conservera son horaire hivernal régulier.

Activités extérieures

Les patinoires et les chalets demeureront ouverts, mais les heures d’ouverture sont modifiées afin de respecter le couvre-feu imposé. Ainsi, du lundi au vendredi, les patinoires et les étangs glacés sont ouverts de 13 h à 19 h 30 (l’anneau de glace du parc Ducharme demeure ouvert dès 11 h) et la fin de semaine de 11 h à 19 h 30. Il est possible pour une personne seule ou pour les membres d’une même bulle familiale d’y avoir accès.

La pratique du hockey n’est plus permise, les buts sont donc retirés jusqu’à nouvel ordre. De ce fait, les patinoires et les étangs glacés sont désormais accessibles pour le patinage libre seulement.

Notez que tous les parcs ferment également à 19 h 30 afin de respecter le couvre-feu.

Bibliothèque

La bibliothèque offre à nouveau le service de prêt sans contact et rouvre sa chute à documents. De plus, les étudiants peuvent utiliser un ordinateur ou un espace pour étudier sur rendez-vous. Les détails et modalités sont disponibles au [biblio.sainte-therese.ca].

Carte citoyen

La Ville de Sainte-Thérèse prolonge à nouveau les dates d’échéance des Cartes citoyen. Ainsi, celles dont l’échéance expire entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 ont été renouvelées jusqu’au 15 octobre 2021.

Comme les bâtiments municipaux sont fermés au public jusqu’au 8 février, il est possible d’ici cette date d’obtenir une Carte citoyen en écrivant à cultureetloisirs@sainte-therese.ca.

La situation sera réévaluée en fonction des consignes qui seront émises par les autorités compétentes d’ici le 8 février 2021 et des changements pourraient survenir sans préavis.

La Ville encourage les citoyens à s’informer de l’état de situation en consultant le [www.sainte-therese.ca], en suivant la page Facebook officielle de la Ville et en s’inscrivant à l’infolettre municipale.

Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter sans frais le 1 877 644-4545.