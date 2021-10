COVID-19: mieux à Saint-Jérôme, moins à d’autres endroits…

Il y a longtemps qu’on n’a pas entendu l’expression « Ça va bien aller ». N’empêche que les choses continuent à s’améliorer dans la capitale des Laurentides comme dans plusieurs endroits au Québec.

Ainsi, jeudi dernier (7 octobre), le bulletin hebdomadaire émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides) affichait 60 cas actifs de COVID-19 (89 la semaine précédente et 117 la semaine d’avant) à Saint-Jérôme.

Les choses sont en dents de scie ailleurs dans la région.

On parle de 48 cas à Mirabel (38 au 30 septembre) 23 à Saint- Eustache, 22 à Blainville, 12 à Boisbriand, 11 à Saint-Colomban, 10 à Sainte-Sophie, 9 à Rosemère, 7 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac, 6 à Lorraine et Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi que 5 à Deux-Montagnes et Bois-des-Filion.

Pareil

En outre, pour une cinquième semaine de suite, c’est au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord qu’on remarque, globalement, le plus de cas actifs dans les Laurentides.

Concrètement, c’est 88 (tout de même 122, une semaine auparavant) cas actifs dans la MRC de la Rivière-du-Nord, alors que la MRC Thérèse-de Blainville en affichait 65 (beaucoup mieux que les 104 dénotés au 30 septembre).

Viennent ensuite la MRC de Mirabel (une ville, une MRC) avec 48 et la MRC de Deux-Montagnes à 44.

Écart soutenu

Par ailleurs, au niveau du cumulatif des cas depuis le début de la pandémie, les choses n’ont pas changé (et ne risquent pas de changer, considérant la densité de population) puisque Saint-Jérôme occupe toujours le premier rang avec 3 530.

Suivent, dans l’ordre, Blainville (2 576), Mirabel (2 395) et Saint-Eustache (2 128).

Pas de grand changement sur le plan des MRC, alors que celle de Thérèse-de Blainville domine encore largement avec 7 543 cas contre 5 540 pour la MRC de la Rivière-du-Nord et 4 123 pour la MRC de Deux-Montagnes.

MRC de la Rivière-du-Nord

La configuration dans la MRC de la Rivière-du-Nord ne varie pas vraiment d’une semaine à l’autre.

C’est ainsi qu’on constate que les 60 cas actifs à Saint-Jérôme représentent quelque 68 % des 88 cas actifs. Saint-Colomban (644 au cumulatif) en présente, disions-nous 11, Sainte-Sophie (682) en compte 10, alors que Saint-Hippolyte (278) et Prévost (406) en affichaient chacune entre 1 et 4 pour une deuxième semaine consécutive.