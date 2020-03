COVID-19: Maintenant, 4 162 Québécois atteints

Il y a maintenant un total de 4 162 Québécois, dont 199 dans les Laurentides, atteints de la COVID-19, en hausse de 732 cas confirmés par rapport à hier (lundi) à la même heure.

On est, malheureusement, passé à 31 décès (six de plus que la veille) au Québec.

Quelque 286 personnes sont hospitalisées, dont 82 aux soins intensifs.

Appeler une personne seule

Soulignant qu’il est normal que ce soit difficile actuellement pour les personnes seules, le premier ministre François Legault a invité les gens à «appeler une personne seule», Ce qui, à ses yeux, «va faire du bien aux Québécois».

M.Legault a rappelé les consignes d’usage: ne pas sortir, sauf en cas de grande nécessité, garder deux mètres de distance avec les autres personnes si on sort et se laver les mains pendant 20 secondes avec du savon en revenant.