COVID-19: l’unité mobile de dépistage sera à Bois-des-Filion le 11 septembre

La Ville de Bois-des-Filion accueillera de nouveau l'unité mobile de dépistage de la COVID-19. Cette unité, avec son équipe de soins, sera installée dans le stationnement du Chalet des citoyens, au 30, montée Gagnon (face au IGA), le vendredi 11 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30. Il s'agit d'une initiative qui relève de la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

L’objectif de cette présence de l’unité mobile est de permettre aux citoyens de Bois-des-Filion et des municipalités environnantes (Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne Ouest) d’accéder rapidement à ce service pour passer un test de dépistage de la COVID-19, le tout sans rendez-vous.

Qui peut passer le test?

Les personnes de tous âges qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 sont invitées à se présenter à cette clinique de dépistage: fièvre, maux de tête, perte d’odorat, toux, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, etc. De plus, les personnes sans aucun symptôme, mais qui sont ou ont été récemment en contact avec une personne infectée sont aussi invitées à passer le test. Le service est rapide, gratuit et les résultats sont connus dans les jours suivants.

Le dépistage est un élément essentiel de l’effort de mobilisation du gouvernement du Québec et du directeur de la santé publique afin d’éviter de nouvelles éclosions, de limiter la seconde vague anticipée et de stabiliser la situation du Québec face à la COVID-19.