COVID-19: les députés Luc Desilets et Louise Chabot en isolement préventif

Les députés Luc Desilets de Rivière-des-Mille-Îles et Louise Chabot de Thérèse-De Blainville informent la population qu’un employé du cabinet du chef du Bloc Québécois a reçu le 14 septembre dernier un test positif de la COVID-19. À titre de précaution et afin de respecter les consignes établies par le gouvernement du Québec, le chef du Bloc Québécois et les membres du caucus se sont placés immédiatement en isolement préventif tout en maintenant leurs activités en mode virtuel.

«Nous passerons tous un test de dépistage afin de nous assurer de la bonne santé de notre équipe et respecterons strictement les directives de la santé publique. Il n’y a aucun risque à prendre. Soyez assurés que nous prenons très au sérieux cette situation», a déclaré la porte-parole du Bloc Québécois, Carolane Landry.

«La réaction du Bloc Québécois a été immédiate et efficace. Je tiens à vous rassurer, de mon côté tout va bien. Je n’ai aucun symptôme, mais par mesure préventive, tout comme mes collègues, je serai en isolement pour les prochains jours», a affirmé le député Luc Desilets.

«Je vais bien, mais pour ne prendre aucun risque, je vais tout comme mes collègues passer le test de dépistage. La situation est prise au sérieux par toutes et tous et nous allons tenir les citoyennes et citoyens informés de son évolution. Pour ce qui est des services au bureau de circonscription, ils continuent d’être offerts comme à l’habitude», de conclure la députée Louise Chabot.

Les députés de Rivière-des-Mille-Îles et de Thérèse-De Blainville invitent tous les Québécois qui présentent des symptômes apparentés à la COVID-19 ou qui ont été en contact avec des personnes présentant des symptômes à passer un test de dépistage ou suivre les instructions disponibles sur le site du gouvernement du Québec.