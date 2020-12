COVID-19: les bâtiments municipaux fermés au public à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse indique que les bâtiments municipaux sont fermés au public du 17 décembre au 8 janvier inclusivement. Ce faisant, la Ville applique la mesure énoncée par le gouvernement demandant d’envoyer en télétravail les employés dont les tâches le permettent.

Plus précisément, du 17 au 23 décembre 2020 et du 5 au 8 janvier 2021, les Thérésiens devront communiquer avec l’administration municipale par téléphone au 450 434-1440 ou par courriel à info@sainte-therese.ca pendant les heures d’ouverture.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque honorera le service de prêt sans contact jusqu’au 23 décembre. Toutefois, à compter de cette date, il sera impossible de réserver des documents en ligne ou par téléphone, et ce, jusqu’à nouvel ordre. La chute à livres pour le retour des documents sera également inaccessible du 23 décembre au 11 janvier. Les abonnés peuvent conserver leurs documents, aucun frais de retard ne sera appliqué. Rappelons qu’en tout temps, il demeure possible d’emprunter des livres numériques offerts via le site Web de la Bibliothèque.

Notez que les services municipaux feront relâche du 24 décembre au 4 janvier inclusivement à l’occasion de la période des Fêtes. Le centre de multirecyclage rouvrira quant à lui le 15 janvier 2021.

La situation sera réévaluée en fonction des consignes qui seront émises par les autorités compétentes d’ici le 11 janvier 2021 et des changements pourraient survenir sans préavis.