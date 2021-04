COVID-19: le vaccin offert à deux nouveaux groupes prioritaires

À compter d’aujourd’hui, les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la COVID-19, ainsi que les travailleurs essentiels de milieux sujets à des éclosions peuvent se faire vacciner sur le territoire des Laurentides.

La vaccination se fait sous recommandation d’un médecin traitant et concerne les personnes qui sont présentement hospitalisées avec une condition les mettant à risque de complications de la COVID-19, aux patients suivis en milieu hospitalier pour de la dialyse rénale, aux personnes greffées et à celles présentement traitées pour des cancers, ainsi qu’aux personnes qui doivent recevoir une dose de vaccin sous la supervision d’un allergologue en milieu hospitalier.

Les pharmaciens peuvent également contribuer à joindre des personnes présentant ces conditions qui ne peuvent être vaccinées en milieu hospitalier.

La liste détaillée des maladies chroniques et des problèmes de santé et les consignes pour la vaccination sont disponibles ici.

Les adultes de moins de 60 ans qui assurent des services essentiels et qui travaillent dans des milieux à risque élevé d’éclosion peuvent aussi se faire vacciner. Ils sont quant à eux invités à se rendre sur la page [www.Québec.ca/vaccinCOVID] pour prendre rendez-vous.

«L’élargissement de la vaccination à ces deux nouveaux groupes sur le territoire des Laurentides marque une nouvelle étape marquante dans la bataille que nous menons depuis plus d’un an. Elle nous donne espoir pour l’avenir. Nous encourageons donc la population à répondre à l’appel et à se faire vacciner», mentionne la directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Caroline Chantal.

Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroule par étapes. Bien que la vaccination se déroule par groupe d’âge, il sera toujours possible pour une personne plus âgée de prendre rendez-vous pour se faire vacciner même si la séquence de vaccination dans sa région a été élargie aux groupes d’âge suivants.

Pour en savoir plus sur la vaccination: [Quebec.ca/vaccinCOVID].