COVID-19 : la situation devient sérieuse

La hausse incessante des cas actifs de COVID-19 enregistrés au cours des dernières semaines à l’échelle du Québec se réflète dans les statistiques affichées jeudi dernier (9 septembre) par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Pour une deuxième semaine consécutive, Saint-Jérôme affiche le plus de cas actifs. Ce qui a un impact direct sur le fait que c’est maintenant au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord qu’on en dénote, globalement, le plus dans les Laurentides.

Augmentation de 50 %

D’abord, à Saint-Jérôme (la ville la plus populeuse des Laurentides), le nombre de cas a bondi d’environ 50 % en une semaine, passant de 65 cas actifs recensés au 2 septembre à 96 jeudi dernier.

Dans les autres villes d’importance, l’augmentation est aussi significative à Mirabel (de 48 à 62), mais c’est mieux à Blainville (première au tableau, pendant le mois d’août) où on dénombré 37 cas actifs, en comparaison de 50 il y a deux semaines.

La situation est quasi similaire à Saint-Eustache (40, comparé à 38 la semaine précédente).

Pour les autres villes où le nombre est digne de mention, on enregistre 26 cas actifs à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 21 à Sainte-Sophie et 14 chacune pour Prévost, Boisbriand et Sainte-Thérèse.

Nouvelle situation

À l’échelle des MRC, disions-nous, celle de Thérèse-de Blainville a dominé le tableau des cas actifs pendant la majeure partie de la saison estivale.

Jeudi dernier, disions-nous, elle a cédé le premier rang à la MRC de la Rivière-du-Nord (145) et par beaucoup, puisqu’elle en a totalisé 97.

La MRC de Deux-Montagnes (63 la semaine précédente) arrive non loin derrière à 86.

La MRC de Mirabel qui présentait 48 cas une semaine avant a grimpé à 62 jeudi dernier.

Cumulatif

Au cumulatif des cas depuis le début de la pandémie, Saint-Jérôme se maintient au premier rang avec 3 168.

Viennent, par la suite, Blainville (2 435), Mirabel (2 211) et Saint-Eustache (2 048).

La MRC Thérèse-de Blainville présente encore le plus haut total avec 7 149 contre 4 985 pour la MRC de la Rivière-du-Nord et 3 980 pour la MRC de Deux-Montagnes.

MRC de la Rivière-du-Nord

Au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord, les 96 cas actifs à Saint-Jérôme accaparent quelque 66 % des 145 cas (ce qui est, somme toute, en proportion de le population jérômienne au sein de la MRC).

Sainte-Sophie (610 au cumulatif) en compte 21, Saint-Colomban (572) en présente 11 et Saint-Hippolyte (255) en dénombre 3.

Alors qu’on enregistrait au cours des deux dernières semaines d’août aucun actif à Prévost (387), c’était monté à 7 au 2 septembre et 14 jeudi dernier.