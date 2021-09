COVID-19: La quatrième vague frappe encore

La quatrième vague de COVID-19 continue de faire des dommages dans les Laurentides avec le nombre de cas actifs qui est en constante évolution dans la majorité des municipalités du sud de la région, si on fait exception de Saint-Jérôme où la situation s’est stabilisée et a même régressé la semaine dernière.

Encore au sommet

Dans les faits, jeudi dernier (23 septembre), on dénombrait (selon le bulletin hebdomadaire émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides) 117 cas actifs de COVID-19 (131 la semaine précédente) à Saint-Jérôme, 63 (58 une semaine avant) à Mirabel, 54 (43) à Blainville et 23 (22) à Sainte-Thérèse.

Il faut ajouter au portrait Saint-Colomban où on est passé de 18 cas actifs au 16 septembre à 30 jeudi dernier, et Lorraine, en hausse de 5 (15 à 20)

De légères baisses sont, par contre, enregistrées à Boisbriand (de 32 à 28), Saint-Eustache (de 29 à 27), Deux-Montagnes (8 à 5) et Sainte-Sophie (30 à 25).

Heureusement en baisse…

Pour une troisième semaine consécutive, c’est au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord qu’on en dénombre, globalement, le plus de cas actifs dans les Laurentides.

Dans les faits, c’est 190 (tout de même 197, une semaine auparavant) cas actifs dans la MRC de la Rivière-du-Nord, alors que la MRC de Thérèse-de Blainville en affichait 154 (135, au 16 septembre).

Les choses sont similaires dans la MRC de Deux-Montagnes (de 51 à 50), alors que l’écart est léger dans la MRC de Mirabel (de 58 à 63) jeudi dernier.

Écart de quelque 2 000

Au cumulatif des cas depuis le début de la pandémie, les choses n’ont pas changé (et ne risque pas de changer en fonction du volume de la population) alors que Saint-Jérôme occupe le premier rang avec 3 402.

Suivent, dans l’ordre, Blainville (2 530), Mirabel (2 331) et Saint-Eustache (2 101).

La MRC Thérèse-de Blainville domine encore largement avec 7 423 cas contre 5 352 pour la MRC de la Rivière-du-Nord et 4 077 pour la MRC de Deux-Montagnes.