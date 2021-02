COVID-19: la première ronde de vaccination dans les RPA est complétée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce que la première ronde de vaccination contre la COVID-19 pour tous les résidents hébergés en résidences privées pour aînés (RPA) sur le territoire des Laurentides est complétée. Au total, quelque 6 000 résidents en RPA ont accepté de recevoir le vaccin, soit près de 90 % des personnes hébergées dans les 85 RPA certifiées de la région.

Le CISSS des Laurentides tient à rappeler que la deuxième dose demeure importante et sera offerte dès que cela sera possible. En ce qui concerne le faible pourcentage des résidents non vaccinés, il est à noter que la majeure partie de ceux-ci n’a pas pu recevoir le vaccin en raison de leur état symptomatique ou d’un résultat positif à la maladie. Par conséquent, ces personnes se verront offrir le vaccin ultérieurement. Rappelons également que l’efficacité maximale du vaccin semble être atteinte 28 jours après l’administration chez les personnes âgées.

«L’administration de la première dose du vaccin auprès des résidents hébergés en RPA est une autre étape très importante dans cette campagne de vaccination qui vise à protéger le plus rapidement possible les personnes les plus vulnérables. Je tiens à saluer le travail acharné des équipes qui ont rendu le tout possible en si peu de temps. En raison de l’étendue de notre territoire et des consignes strictes quant au déplacement du vaccin qui venaient complexifier cette opération, nos équipes ont relevé avec brio ce défi de taille en administrant entre 400 à 900 doses sur une base quotidienne, et ce, en 10 jours seulement», a tenu à souligner la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Rappelons que la campagne de vaccination contre la COVID-19 est déjà amorcée dans la population en général, et ce, en fonction des groupes d’âge. Ainsi, dans les Laurentides, les personnes de 85 ans et plus (nées en 1936 et avant) sont invitées, depuis le 25 février, à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

En date du 26 février 11 h, 19 575 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans les Laurentides.

Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19, visitez le [sante.laurentides.gouv.qc.ca] ou [Québec.ca/vaccinCOVID].