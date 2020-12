COVID-19: la précieuse contribution des participants au programme Intégration Travail DI-TSA-DP

Depuis septembre, des participants du programme Intégration Travail pour personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique (DI-TSA-DP) se rendent régulièrement à l’entrepôt régional du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides afin de contribuer à la logistique et à la préparation des commandes d’équipements de protection individuelle qui sont portés dans le secteur de la santé et des services sociaux en cette période de pandémie.

Les 13 stagiaires de ce programme se rendent, en petits groupes, de deux à trois fois par semaine à l’entrepôt régional. Le succès de cette initiative permettra sous peu l’ouverture d’une quatrième journée de stage par semaine.

«Ce stage de groupe s’inscrit dans le contexte de la pandémie dans le cadre duquel la contribution de tous est appréciée et fait la différence. Les stagiaires sont fiers de travailler à l’entrepôt et de donner un coup de main pour assurer la protection de la population et de notre personnel. Ils sont d’une aide précieuse pour les opérations et apportent une ambiance et un climat de travail agréable au sein de l’entrepôt régional», explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Les activités de l’entrepôt associées à l’assemblage du matériel de protection pour les infirmières en soins à domicile, à la préparation de lingettes désinfectantes, ou encore au remplissage des bouteilles de désinfectant sont des tâches et responsabilités intéressantes pour la clientèle du programme Intégration Travail DI-TSA-DP.

En effet, les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique évoluent aisément avec des tâches simples et répétitives. Pour elles, ces responsabilités sont valorisantes, motivantes et accomplies à la fois avec minutie et plaisir.

Des partenariats avec plus de 200 employeurs

À l’heure actuelle, l’équipe du programme Intégration Travail du CISSS des Laurentides travaille en partenariat avec plus de 200 employeurs de la région afin de favoriser le développement de l’employabilité des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle, d’un trouble du spectre de l’autisme ou d’une déficience physique. Au total, près de 550 personnes sont intégrées dans différents organismes, entreprises et établissements et contribuent à augmenter la productivité de ces milieux de travail.

«Tout comme nous le faisons au CISSS des Laurentides, nous souhaitons que les entreprises de la région continuent de développer le réflexe de penser à nos stagiaires lorsque les tâches le permettent, ou encore lorsqu’elles ont des surcroits de travail difficiles à intégrer dans leurs opérations courantes. L’intégration de ces personnes dans la société change leur vie et leur apporte un si beau sentiment de fierté et d’accomplissement. Les entreprises en sortent aussi gagnantes», précise Mme Landry.

Les entreprises intéressées par un projet de partenariat sont invitées à communiquer avec Mme Carole Gravel, chef de programme Intégration Travail DI-TSA-DP à l’adresse courriel suivante: carole_gravel@ssss.gouv.qc.ca.