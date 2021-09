COVID-19 : « Il y a une augmentation assez importante » -Dr Éric Goyer

« Il y a une augmentation assez importante. (On dénote) beaucoup de transmission dans les Laurentides. Du 5 au 11 septembre, il y a eu 475 cas rapportés. C’est l’ensemble de la région qui est touchée, pas juste le sud » disait, en substance, le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides, jeudi matin dernier au cours d’une conférence téléphonique avec les médias.

Encore Saint-Jérôme

De toute évidence, il n’y pas juste le sud de la région qui est touché, mais c’est encore dans ce secteur (plus populeux qu’au nord) qu’on retrouve la majorité des cas actifs.

À titre d’exemple, jeudi dernier (16 septembre), on dénombrait (selon le bulletin hebdomadaire émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides) 131 cas actifs de COVID-19 (96 la semaine précédente) à Saint-Jérôme, 58 à Mirabel, 43 à Blainville, 32 à Boisbriand, 30 à Sainte-Sophie et 22 à Sainte-Thérèse.

C’est également pour une deuxième semaine consécutive au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord qu’on en dénote, globalement, le plus dans les Laurentides.

En hausse de 52

Dans les faits, on a enregistré, jeudi dernier, 197 cas actifs (145, une semaine auparavant) au sein de la MRC de la Rivière-du-Nord, alors que la MRC Thérèse-de Blainville en affichait 135 (97, au 9 septembre).

Heureusement, les choses sont nettement mieux dans la MRC de Deux-Montagnes où on est passé de 86 à 50 cas actifs en une semaine.

Alors qu’au sein de la MRC de Mirabel la baisse est moins prononcée, de 62 au 9 septembre à 58 jeudi dernier.

Cumulatif

Au cumulatif des cas depuis le début de la pandémie, Saint-Jérôme occupe toujours le premier rang (en fonction du volume de population, ça risque d’être comme ça jusqu’à la fin) avec 3 292.

Suivent, dans l’ordre, Blainville (2 479), Mirabel (2 268) et Saint-Eustache (2 078).

C’est encore dans la MRC Thérèse-de Blainville qu’on dénote le plus haut total avec 7 281 contre 5 178 pour la MRC de la Rivière-du-Nord et 4 032 pour la MRC de Deux-Montagnes.

MRC de la Rivière-du-Nord

Dans la MRC de la Rivière-du-Nord, les 131 cas actifs à Saint-Jérôme représentent quelque 66 % des 197 cas (ce qui est, somme toute, en proportion de la population jérômienne au sein de la MRC).

Sainte-Sophie (638 au cumulatif) en compte 30 (on était à 21 la semaine précédente), Saint-Colomban (591) en présente 18 (11 au 9 septembre) et Saint-Hippolyte (263) en dénombre 7 (3 sept jours plus tôt).

La situation est plus réjouissante à Prévost (394), où on est passé de 14 cas actifs à 11 en une semaine.