COVID-19: huit sites de vaccination sont prévus dans les Laurentides

Huit sites de vaccination contre la COVID-19 seront déployés dans la région afin d’offrir le vaccin à la population des Laurentides. Ceux-ci seront situés dans les villes suivantes: Deux-Montagnes, Lachute, Blainville, Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, Sainte-Agathe-des-Monts, Rivière-Rouge et Mont-Laurier.

L’ouverture de ces sites se fera de façon graduelle entre la semaine du 22 février et celle du 8 mars, et ce, toujours selon la disponibilité des doses de vaccins.

Les sites ont été déterminés en fonction de différents critères spécifiques, entre autres, l’accessibilité, la superficie, la disponibilité et le stationnement.

Selon leur superficie, les huit sites de vaccination permettront d’administrer de 780 à 4 000 vaccins par jour. Il sera ainsi possible de vacciner, de façon journalière, près de 15 000 personnes dans la région lorsque le nombre de doses disponibles le permettra. Le processus de vaccination se déroulera sur invitation seulement et se fera sur prise de rendez-vous.

«Notre priorité est d’être prêts et d’assurer une accessibilité au vaccin contre la COVID-19 à l’ensemble de la population des Laurentides. Présentement, nous nous assurons donc que toute la logistique est optimale et souhaitons que les sites de vaccination dans les Laurentides soient opérationnels dans les délais souhaités», précise la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Rosemonde Landry.

Toutes les modalités liées à la prise de rendez-vous ainsi qu’au déroulement de la campagne de vaccination seront communiquées prochainement sur le site Internet [santelaurentides.gouv.qc.ca].

Rappelons que le CISSS des Laurentides s’assure de respecter la liste des groupes prioritaires établie par le ministère de la Santé et des Services sociaux quant à la séquence de priorisation de la vaccination.

Simulation de clinique de vaccination de masse

Afin de s’exercer, le CISSS des Laurentides a tenu, le 20 janvier, une simulation de clinique de vaccination de masse contre la COVID-19. Plusieurs employés issus de différents secteurs du centre de santé ont été interpellés afin de créer la recette parfaite qui permettra le meilleur déroulement de cette importante campagne de vaccination qui s’étendra sur plusieurs mois. Différents scénarios d’organisation ont été élaborés et testés. Ainsi, des enjeux d’espace, de personnel et de temps de vaccination ont été considérés.

Le CISSS prévoit avoir besoin d’une centaine d’employés par site pour vacciner, que ce soit des vaccinateurs-injecteurs, infirmières, agentes administratives, agents de sécurité, etc. Toutes les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature en ligne sur le site [santelaurentides.gouv.qc.ca].