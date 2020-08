COVID-19: clinique de dépistage mobile sans rendez-vous à Sainte-Thérèse

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides organise à nouveau une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous à Sainte-Thérèse. Celle aura-lieu les 24 et 25 août, de 9 h 30 à 16 h 30, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boulevard du Séminaire).

Le dépistage est recommandé pour les personnes de tous âges avec ou sans l’un des symptômes suivants:

-Fièvre (> 38 °C)

-Toux récente ou toux chronique exacerbée

-Difficulté respiratoire

-Perte d’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût

Il est aussi conseillé pour les gens qui présentent au moins deux symptômes parmi les suivants:

-Un symptôme général: douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou importante perte d’appétit

-Mal de gorge

-Diarrhée

Il faut se faire tester au moins 48 heures après le début des symptômes et s’isoler en attendant les résultats du test. Apportez votre carte d’assurance maladie. En dehors de cette période, si vous êtes inquiet et voulez passer un test pour la COVID-19, appelez le 1 877 644-4545.

Renseignements supplémentaires: [www.santelaurentides.gouv.qc.ca].