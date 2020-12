COVID-19: Centraide Laurentides distribue 608 835 $ supplémentaires

Grâce au deuxième cycle du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC), Centraide Laurentides a été en mesure d’approuver les projets de 44 organismes de la région, pour un financement total de 608 835 $.

Ce deuxième appel de demandes pour le FUAC a permis de verser les fonds restants du programme, administré en collaboration avec Centraide United Way Canada, les Fondations communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne, et d’offrir un soutien financier aux organismes qui adaptent leurs services de première ligne afin de soutenir les Canadiens vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

«Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons attribué la totalité des ressources disponibles dans le cadre du 2e cycle du FUAC. Au total, nous avons reçu 76 demandes de financement pour des programmes et des services qui soutiennent des membres vulnérables de notre communauté. L’analyse et la sélection des projets ont encore été très pointues. La valeur totale des demandes de financement que nous avons reçues représente 250 % des fonds dont nous disposions, ce qui démontre les besoins des organismes. Avec la COVID, tous les organismes communautaires ont dû réorganiser leurs services et leurs pratiques pour répondre à une situation exceptionnelle. Le deuxième cycle du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire nous permet justement de répondre aux besoins exprimés par les organismes et d’attribuer l’aide financière à ceux qui en ont besoin, pour que personne ne soit laissé pour compte», explique Centraide Laurentides, par voie de communiqué.

Depuis le lancement de ce fonds, en mai dernier, ce sont 79 organismes qui ont été approuvés pour un financement total de 1 896 385 $.

«Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif sont au coeur de nos collectivités. Ils aident les Canadiens les plus vulnérables durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces organismes par l’entremise du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, afin qu’ils puissent continuer leur travail inestimable», soutient le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen.

La liste des organismes communautaires soutenus grâce au FUAC est détaillée au [www.centraidelaurentides.org/fonds-durgence-organismes-soutenus].