COVID-19: Blainville passe au premier rang

C’est à Blainville qu’on dénombrait le plus de cas actifs de COVID-19 dans les Laurentides, en date de jeudi dernier (21 octobre) nous révèle le bilan hebdomadaire publié par le CISSS des Laurentides.

N’empêche que le chiffres ne sont pas comparables à ce qu’il en était sept jours plus tôt pour celles qui se retrouvent aux deuxième et troisième rangs.

Dans un classement serré Blainville, avec ses 21 cas actifs (19 au 14 octobre), devançait de peu Mirabel (première la semaine précédente avec 54 cas) qui en présentait 20 et Saint-Jérôme (la ville la plus populeuse de la région) avec 19 cas (elle en affichait 50, une semaine auparavant).

Viennent, par la suite (pour la portion sud des Laurentides), Sainte-Thérèse (14), Saint-Eustache (13), Prévost (12), Boisbriand (10), Lorraine (7) ainsi que Deux-Montagnes et Sainte-Anne-des-Plaines (5 chacune).

Saint-Hippolyte, Saint-Colomban, Sainte-Sophie, Bois-des-Filion, Rosemère, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac en présentaient entre 1 et 4 chacune.

Nouveau classement

Pour la première fois depuis près de deux mois, ce n’est plus dans la MRC de la Rivière-du-Nord qu’on dénombre le plus de cas actifs dans les Laurentides.

Comme on s’en doute (en fonction des chiffres cités plus haut) c’est la MRC Thérèse-de Blainville qui est passé au premier rang, en affichant 63 (deux de plus que la semaine précédente). Pour sa part, la MRC de la Rivière-du-Nord est passée de 88 cas (au 14 octobre) à 40.

Viennent ensuite la MRC de Deux-Montagnes à 24 (comparativement à 48 une semaine avant) et la MRC de Mirabel (une ville, une MRC) avec 20 (34 de moins qu’au 14 octobre).

Encore Saint-Jérôme

Malgré l’importante baisse des cas actifs, sur le plan du cumulatif des cas depuis le début de la pandémie, Saint-Jérôme arrive encore au premier rang avec 3 586.

Viennent ensuite, dans l’ordre (parmi les villes les plus populeuses), Blainville (2 617), Mirabel (2 467) et Saint-Eustache (2 152).

Sur le plan des MRC, celle de Thérèse-de Blainville domine encore par un peu plus de 2 000 d’écart avec 7 654 cas contre 5 647 pour la MRC de la Rivière-du-Nord et 4 179 pour la MRC de Deux-Montagnes.