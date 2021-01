COVID-19: Blainville maintient ses services à distance

À la suite des annonces gouvernementales de la semaine dernière, Blainville maintient tous ses services à distance. Cependant, il sera possible d’obtenir un rendez-vous auprès des différents services municipaux de l’hôtel de ville uniquement pour les demandes ne pouvant être réglées autrement qu’en personne.

Hôtel de ville: ouvert sur rendez-vous seulement

Il faut communiquer par téléphone ou par courriel avec le service concerné au préalable (voir la liste des numéros et adresses courriel plus bas). La grande majorité des dossiers pouvant être gérés à distance, cette option sera privilégiée. Si ce n’est pas le cas, un rendez-vous sera proposé au demandeur.

Les rares visiteurs acceptés devront entrer et sortir uniquement par l’avant de l’hôtel de ville au 1000, chemin du Plan-Bouchard et respecter les règles sanitaires en vigueur.

À noter que le dépôt de documents dans les chutes extérieures (à la droite de l’entrée principale) est possible en tout temps. La réception de marchandises et de courrier, le dépôt de documents, de plans et de soumissions à l’intérieur de l’hôtel de ville sont possibles sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Les paiements de constats d’infraction doivent être faits en ligne à [blainville.ca] et aucuns frais de transaction ne s’appliqueront jusqu’à nouvel ordre.

Loisirs

Les patinoires extérieures sont ouvertes jusqu’à 19 h 30 tous les jours. Le patinage est autorisé en bulles familiales uniquement. Les chalets de parc sont fermés, mais les lieux sont surveillés régulièrement.

Le comptoir Loisirs, l’aréna et le centre récréoaquatique sont fermés, si bien que le patinage libre et le bain libre sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

Étant donné les circonstances, la Fête hivernale qui devait avoir lieu en février est annulée.

Pour ce qui est de l’Écocentre, l’horaire actuel est maintenu.

Bibliothèque Paul-Mercier

Le prêt sans contact est maintenu pour les citoyens. L’horaire reste inchangé sauf les mardis et jeudis. La bibliothèque fermera alors ses portes à 19 h 30 en raison du couvre-feu imposé.

L’accès à un espace d’étude et aux postes informatiques est disponible pour les étudiants en priorité. La réservation est obligatoire par téléphone seulement avant 15 h la veille au 450 434-5275, poste 7726. La carte étudiante et la carte du citoyen devront être présentées à l’arrivée. Les rayons ne sont pas accessibles.

Coordonnées des différents services

Pour les bureaux administratifs: du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Pour des renseignements généraux, veuillez téléphoner au 450 434-5200 ou écrire un courriel à l’adresse accueil@blainville.ca.

Pour la Cour municipale: 450 434-5225, courmunicipale@blainville.ca.

Pour le greffe et les services juridiques: 450 434-5215, servicesjuridiques@blainville.ca.

Pour le Service des finances: 450 434-5237, finances@blainville.ca.

Pour le Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable du territoire: 450 434-5254, urbanisme@blainville.ca.

Pour le Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire: 450 434-5275, loisirs@blainville.ca.

Pour le Service des travaux publics: 450 434-5348, travauxpublics@blainville.ca. Le comptoir de service est fermé.

Pour toutes les informations en lien avec la situation actuelle: [blainville.ca/covid-19].