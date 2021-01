COVID-19: 90 % des résidents en CHSLD ont accepté de se faire vacciner

En date du 20 janvier, la première dose du vaccin contre la COVID-19 a été offerte à tous les résidents en centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics, privés et privés conventionnés sur le territoire des Laurentides. Près de 2 530 personnes ont consenti à la vaccination, soit 90 % des résidents.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides y voit une excellente nouvelle, sachant que la protection offerte par la première dose est de plus de 90 % après 14 jours suivant son administration. La seconde dose sera administrée selon les délais prescrits par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin de s’assurer d’une protection maximale.

En ce qui concerne les résidents non vaccinés (10 %), il est à noter que la majeure partie de ceux-ci n’ont pas pu recevoir le vaccin en raison de leur état symptomatique ou d’un résultat positif à la maladie.

«L’administration de la première dose du vaccin auprès des résidents en CHSLD est une première étape très importante dans cette campagne de vaccination qui vise à protéger le plus rapidement possible les personnes les plus vulnérables. Toutefois, l’administration d’une seconde dose demeure importante, car elle permettra surtout d’assurer la protection à long terme», explique la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry.

Celle-ci tient également à souligner l’importance de continuer de respecter les mesures sanitaires de protection, et ce, malgré l’avancement de la vaccination, afin de continuer à se protéger et à faire la lutte au virus. «Ce n’est pas parce qu’on vaccine qu’on doit relâcher l’application des mesures sanitaires. Je demande donc à la population de rester vigilante et de continuer à respecter les règles extrêmement importantes», dit-elle.

En date du 21 janvier, 13 h, 11 104 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés dans les Laurentides. La population est invitée à consulter la section Vaccination contre la COVID-19 sur le site Internet [santelaurentides.gouv.qc.ca] pour obtenir tous les détails entourant la campagne de vaccination dans la région.