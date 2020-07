Couvre-visage obligatoire dans les bâtiments municipaux à Sainte-Thérèse

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec d’imposer le port d’un couvre-visage dans tous les lieux publics fermés à partir du 18 juillet, la Ville de Sainte-Thérèse confirme que les citoyens qui souhaiteront accéder aux bâtiments municipaux à compter de cette date devront obligatoirement porter un couvre-visage.

Cette mesure est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus, et fortement recommandée pour les enfants entre 2 et 12 ans, sous réserve d’une condition médicale particulière qui empêche le port du couvre-visage. Elle vise les lieux publics fermés, et s’applique aux bâtiments municipaux et dans les lieux où sont offerts des services municipaux, comme la bibliothèque municipale, la Maison du citoyen et l’hôtel de ville.

Le port du couvre-visage ne remplace pas les autres mesures de protection comme le lavage des mains, le maintien d’une distance de deux mètres et l’isolement à la maison pour les personnes ayant des symptômes ou qui ont été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

La Ville rappelle qu’à ce jour, les différents services municipaux sont accessibles aux citoyens sur rendez-vous seulement, pour des demandes essentielles ne pouvant être traitées par téléphone, par courriel ou via les outils en ligne. La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 450 434-1440 ou par courriel à info@sainte-therese.ca pendant les heures d’ouverture.