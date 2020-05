CISSS des Laurentides: des outils «pour aller mieux en contexte de pandémie»

Depuis quatre ans, le mois de mai s’inscrit comme mois de la santé psychologique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Cette année, l’événement revêt un caractère particulier en raison de la pandémie de coronavirus. L’équipe Branchés santé du CISSS a donc mis en place une panoplie d’outils pour soutenir les membres du personnel face à cette situation qui peut engendrer de l’anxiété, du stress, de l’angoisse, voire de la peur.

Des capsules, des articles, des ressources, et même une clinique virtuelle, tout y est. Des trucs et astuces visant à contribuer au maintien de la santé et du mieux-être sont également proposés. Applicable autant pour le personnel que pour la population, le tout peut être consulté en cliquant ici.

«Nous avons à coeur d’offrir un milieu de travail favorable à une bonne santé physique et psychologique. En cette période difficile, nous sommes conscients des efforts déployés par nos employés et nous tentons par tous les moyens possibles de les aider à traverser cette crise. Les outils développés vont en ce sens», a tenu à souligner la présidente-directrice générale du CISSS, Rosemonde Landry.

Entreprise en santé

Rappelons que la démarche de certification Entreprise en santé vise l’amélioration des pratiques organisationnelles favorables à la mobilisation, à la santé et au mieux-être du personnel. En octobre 2019, le CISSS des Laurentides a remporté le Prix Distinction du Groupe entreprises en santé dans la catégorie Pratiques de gestion et mieux-être psychologique.