Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve: une haie d’honneur pour dix résidents guéris de la COVID-19

Au Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve, situé à Rosemère, pas moins de dix résidents sont parvenus à totalement guérir de la COVID-19. La nouvelle est si réjouissante qu’une haie d’honneur s’est déployée pour eux dans leur unité.

Le personnel n’a pas hésité à souligner l’événement le 5 juin dernier par l’organisation d’un cocktail pour l’occasion.

«Voilà une belle image de réussite, d’un travail d’équipe acharné et de confiance chez nos résidents dans les soins qui leur sont prodigués, a fièrement souligné Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Je sais nos équipes dédiées à la cause des aînés en cette période de pandémie et cela fait toute la différence, notamment des guérisons bien concrètes.»

«Pour parvenir à de tels résultats pendant une crise sans précédent, alors que l’on requiert une présence accrue de nos employés, il faut indéniablement de l’engagement, du dévouement et du savoir-faire», a-t-elle renchéri.

Situé à Rosemère, le Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve héberge 154 résidents en perte d’autonomie.