Bois-des-Filion: la Journée Ville fleurie «à distance» couronnée de succès

La Journée Ville fleurie «à distance», qui avait lieu tout au long de la semaine dernière, a connu un franc succès, malgré cette édition spéciale COVID-19. Plus de 865 résidences de Bois-des-Filion ont pu recevoir quelques-uns des 4 400 végétaux qui étaient offerts gratuitement par la Ville.

À défaut de pouvoir organiser, comme chaque année, la Journée Ville fleurie à l’Écocentre de Bois-des-Filion, la Ville a plutôt opté pour une distribution spéciale de plantes, fleurs annuelles et sacs de compost, directement chez les citoyens. Les membres du conseil municipal ont accompagné les employés municipaux pour assurer la distribution, tous étant munis de leurs masques de sécurité.

«Je souhaite remercier sincèrement toute l’équipe du Service des travaux publics et de l’environnement, ainsi que les conseillers municipaux, sans qui cette distribution n’aurait pas pu avoir lieu, mentionne le maire, Gilles Blanchette. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer, malgré les circonstances actuelles, à l’embellissement de notre paysage et à l’aménagement des plates-bandes et balcons fleuris, mais également à la promotion de l’horticulture sur notre territoire.»

D’ailleurs, différentes ressources informationnelles en horticulture et en environnement sont mises à la disposition des citoyens au [ville.bois-des-filion.qc.ca/ville-fleurie].