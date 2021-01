COVID-19: les nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur ce samedi

Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, ont annoncé mercredi la mise en place de mesures supplémentaires pour casser la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Celles-ci entreront en vigueur ce samedi, le 9 janvier, et seront applicables pour quatre semaines, soit jusqu'au 8 février. Tour d'horizon.

Couvre-feu

Dès samedi, un couvre-feu sera en vigueur. Entre 20 h et 5 h du matin, il sera interdit à quiconque de se déplacer hors de son lieu de résidence, hormis dans le cas d’exceptions justifiant le déplacement, par exemple pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail considéré prioritaire.

Des constats d’infraction pourront être donnés par les policiers à ceux qui ne respectent pas le couvre-feu à moins que leur déplacement soit justifié.

Hors des heures de couvre-feu, les Québécois devront tout de même réduire leurs contacts. Il ne sera plus possible pour les personnes seules de se greffer à une bulle familiale. Dès le 8 janvier, elles pourront uniquement recevoir une personne seule, comme c’était le cas avant la période des fêtes.

Fermeture des commerces non essentiels

Dans les bureaux, le télétravail continuera à être obligatoire. C’est donc dire que toutes les entreprises et les tours de bureaux devront être fermées.

La fermeture des commerces non essentiels est maintenue jusqu’au 8 février. La cueillette à la porte sera toutefois permise. Ainsi, il sera possible d’acheter un produit en ligne et de le faire livrer ou d’aller le chercher sur place, sans entrer dans le commerce, en respectant les consignes sanitaires.

Afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces devront fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30. Les restaurants pourront cependant continuer d’offrir un service de livraison.

Les restaurants, gyms, théâtres, cinémas, salons de coiffure et lieux de culte seront également fermés jusqu’au 8 février.

Les pharmacies et les stations-service demeureront ouvertes selon leur horaire habituel. Les pharmacies ne pourront vendre que des médicaments et des produits essentiels, tandis que les stations-service ne pourront vendre que de la nourriture, de l’essence et des produits pour véhicules routiers.

Activités intérieures et extérieures

Toutes les activités sociales, récréatives ou sportives, devront désormais se limiter à la bulle familiale. Concrètement, des activités telles que la marche et la pratique du ski alpin et du ski de fond seront tolérées, à condition que ce ne soit pas en groupe. Les activités sportives intérieures seront interdites à compter du 8 janvier 2021, à l’exception des cours d’éducation physique et des programmes particuliers en contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes identifiés et des sports professionnels qui ont reçu une autorisation de la Santé publique.

Il ne sera plus permis de participer à des activités extérieures avec huit personnes, à moins que toutes fassent partie de la même bulle familiale et vivent ensemble dans le même lieu de résidence.

Les stations de ski alpin demeureront ouvertes, mais elles ne pourront offrir de ski de soirée jusqu’au 8 février.

À noter que l’autorisation d’opérer des plateaux de tournage est maintenue.

Les lieux de culte seront quant à eux fermés. Les cérémonies funéraires devront être repoussées ou encore limitées à un maximum de 10 personnes.

Mesures supplémentaires dans les écoles

Les écoles primaires ouvriront leurs portes comme prévu, le 11 janvier. Certaines mesures seront rehaussées, notamment quant au port du couvre-visage: tous les enfants devront en porter un dans les corridors et aires communes et les enfants en 5e et 6e années devront le porter en classe.

Les écoles secondaires ouvriront une semaine plus tard, soit le 18 janvier, avec certaines mesures renforcées, dont la distribution de deux masques de procédure par jour par élève et par enseignant. Tout le monde devra porter un masque en classe, sans exception.

Le port du couvre-visage ne vise pas le cycle du préscolaire.

À noter qu’à partir du 11 janvier, les enfants pourront, en respectant les consignes, aller étudier dans les bibliothèques municipales. Cette mesure permettra aux jeunes qui n’ont pas Internet à la maison d’y avoir accès.

Les services de garde éducatifs à l’enfance, quant à eux, demeurent ouverts pour tous.