136 550 $ pour cinq organismes de la région

En cette période difficile, Écoute agricole, Écluse des Laurentides, Prévoyance envers les aînés des Laurentides, le Centre prévention suicide Faubourg et Les petits frères (Basses-Laurentides et Saint-Jérôme) ont bénéficié d’un support supplémentaire de la part des députés laurentiens de l’ordre de 136 550 $, et ce, tout au long de l’année financière 2020-2021.

La députée de Bertrand et ministre responsable des Laurentides, Nadine Girault, a tenu à souligner les efforts de ces cinq organismes oeuvrant dans la région, notamment en santé mentale, en accompagnement des aînés et en soutien à l’exclusion sociale.

«La pandémie nous affecte tous, mais elle affecte tout particulièrement les plus démunis, en exacerbant les inégalités. Il est donc naturel de leur octroyer une aide financière afin qu’ils puissent offrir des ressources pour appuyer ceux qui demandent de l’aide. Il faut rappeler que ces organismes ont fait face à une augmentation marquée des demandes d’aide et ont su répondre présents afin de soutenir ceux qui souffrent. Je tiens à remercier mes collègues députés de la région des Laurentides pour leur appui à ces organismes», a-t-elle fait valoir.

«Les organismes communautaires n’hésitent jamais à aider les gens dans le besoin. Durant cette période difficile, ils font preuve d’une grande résilience et d’un altruisme exemplaire. Il est donc essentiel de nous assurer qu’ils puissent continuer à supporter tous ceux qui ont besoin d’aide. Votre gouvernement est à l’écoute de la population, afin que tous puissent bénéficier des services disponibles», a ajouté la députée de Les Plaines, Lucie Lecours.