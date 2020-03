Lisez la chronique techno de Sébastien Trottier. Cette semaine: Le Galaxy Z Flip.

En fouillant sur le Web, j’ai remarqué un nouveau cellulaire que Samsung vient juste de mettre en vente: le Galaxy Z Flip. Comme son nom le dit, il se referme sur lui-même. Cependant, sa particularité première est de recourir à un verre pliable, dépourvu d’une ligne de division entre les deux écrans, tel que c’est le cas avec les vieux modèles.

Le Galaxy Fold, déjà sur le marché depuis quelques mois, emploie une technologie similaire lui permettant de passer d’un téléphone régulier à une mini-tablette. Concernant le Z Flip, en le dépliant, sa surface numérique atteint 6,7 pouces et lorsque le clapet est clos, sa dimension n’est que d’environ la moitié. Cette dernière forme est très utile en vue de le transporter à l’intérieur d’un fourre-tout ou au creux de la poche d’un pantalon. De plus, en le fermant, on accède à un troisième écran pour voir qui nous contacte ou bien lire un récent texto.

D’autres particularités

Se déployant à différentes inclinaisons, la base sert de support (fini les trépieds) et on peut ainsi faire un égoportrait sans avoir à le tenir au bout de ses bras. Ces positions sont également pratiques durant un appel vidéo, nous laissant les mains libres. La caméra arrière capture des images en 12 Mpx sur un angle de 123°, tandis que celle située sur le devant offre une qualité de 10 Mpx proposant un champ de vision de 80°.

Une option fort intéressante est le «Multi Active Window». Elle partage l’espace d’affichage, afin que deux programmes fonctionnent simultanément (un dans la section supérieure et le second dans le bas). Il suffit d’ouvrir la barre multifenêtre et de glisser les applications à utiliser.

Est-ce que ce type d’appareil deviendra un standard? Seul l’avenir nous le dira!

En attendant, découvrez-en davantage sur le Galaxy Z Flip, en visitant le [www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip].