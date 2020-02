Moisson Laurentides, notre banque alimentaire régionale, profitera à nouveau du programme Achat qui redonne, grâce auquel, en achetant des produits de marque Olymel, Lafleur et Flamingo, vous contribuerez à soulager la faim chez les personnes dans le besoin. Moisson Laurentides, qui offre une aide alimentaire mensuelle à quelque 20 763 personnes, répond aussi, pour la même période, à 63 218 demandes pour un panier de provisions, un repas ou une collation. Cette année, en vertu de ce programme, Olymel envisage de distribuer dans les banques alimentaires du Québec (BAQ) quelque 7 millions de portions de charcuterie, de porc et de volaille. Plus est, d’ici la fin de l’année, les employés d’Olymel effectueront plus de 1 500 heures de bénévolat dans les BAQ.

Encore cette année, la Fondation Jean Lapointe tiendra, du 1er au 29 février, son Défi 28 jours sans alcool. Celui-ci vise à faire réaliser l’impact de l’alcool dans nos vies, en plus de réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents grâce aux ateliers «Mon indépendance, j’y tiens» et «APTE» . Cette année, la Fondation Jean Lapointe a donc pour objectif de recueillir 550 000 $. Dans la région des Laurentides, l’an dernier, c’est près de 17 000 $ qui avaient été amassés. Les participants doivent s’inscrire en ligne pour faire leur don minimum de 28 $ à la Fondation Jean Lapointe. Pour participer ou parrainer un participant, rendez-vous au [http://www.defi28jours.com].

Au service des jeunes auteurs depuis plusieurs années, la maison Joey Cornu éditeur, dirigée par Claudie Bugnon, tient à souligner le soutien moral et financier dont elle bénéficie depuis dix ans, de la part des Entreprises Forlam, localisées à Boisbriand. Récipiendaire du Prix d’excellence en français Gaston-Miron, en 2018, Joey Cornu s’apprête à publier un 61e titre portant la signature de Maeva Choo Fon, une jeune auteure de 14 ans. Il s’agit d’un roman à caractère historique et fantastique, intitulé Secrets à Versailles. Visitez le [http://www.joeycornu.com] pour en savoir davantage.