Un premier avion A220-300 (anciennement CSeries) a été livré à Air Canada par Airbus Canada, la semaine dernière, ce qui lançait résolument la chaîne de production à l’usine mirabelloise, autrefois propriété de Bombardier et qui emploie 2 700 personnes. La main-d’œuvre québécoise y est à ce point reconnue que ce sont pas moins de 45 appareils de ce type qui y seront construits d’ici la fin de l’année 2022, pour un contrat évalué à 3,8 milliards de dollars. Lisez l’article de Benoît Bilodeau, pour en savoir davantage.

Dans le cadre de la Soirée-bénéfice Odyscène, qui aura lieu le mercredi 5 février au Théâtre Lionel-Gropulx, notre diffuseur régional accueillera la célèbre troupe australienne Gravity & Other Myths et son spectacle Backbone, dont les acrobaties, exécutées dans un environnement scénique très soigné, sont paraît-il, à couper le souffle. La directrice générale et artistique d’Odyscène, Chantal Lamoureux, avait été époustouflée par ce spectacle présenté en 2018, à la TOHU. Elle en discutera d’ailleurs avec Claude Desjardins, cette semaine. Son article paraîtra le 29 janvier, mais vous pouvez accéder tout de suite à la billetterie, au [http://odyscene.com].

Le passage du secondaire au collégial est un moment pour le moins fébrile, dans la vie d’un jeune. C’est pourquoi le collège Lionel-Groulx tient une soirée d’information à cet effet, le mercredi 12 février, de 18 h à 20 h. Les jeunes y trouveront des réponses à toutes leurs questions et seront davantage en mesure de faire un choix éclairé, du moins pour leur avenir immédiat, sinon pour le reste de leur vie. Au programme de cette soirée spéciale: visites guidées, rencontres avec les aides pédagogiques individuelles, rencontres avec les services d’aide à l’étudiant, présence d’exo. À noter que le collège Lionel-Groulx offre 25 programmes préuniversitaires et techniques, ainsi que de la formation continue.