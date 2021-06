Le Grand PoutineFest: une édition au volant!

Le Grand PoutineFest débarque à Mirabel du 10 au 13 juin au profit du Parc régional éducatif Parc Bois de Belle-Rivière, pour son célèbre festival gourmand en version service au volant!

Le Grand PoutineFest débarque à Mirabel du 10 au 13 juin au profit du Parc régional éducatif Parc Bois de Belle-Rivière, pour son célèbre festival gourmand en version service au volant! Sur la rue Chambord, derrière les Premium Outlets de Mirabel, six foodtrucks offriront une vingtaine de combinaisons différentes de frites, sauce et fromage squick-squick, en version végane ou agrémentez de côtes levées, porc effiloché, bacon, saucisse, poulet général tao, tofu croustillant et plus! Pour les becs sucrés, la Cabane à chichi offrira ses fameux churros.

Le parcours en voiture de l’événement s’assurera que tous les amoureux de la poutine soient divertis du début à la fin. À la file indienne, ils pourront faire danser leurs épaules au rythme de DJ Kleancut en syntonisant le Poutine FM, s’ouvrir l’appétit en consultant le menu ou en visitant la page Facebook de l’événement, s’émerveiller devant les prestations d’amuseurs publics et donner leur commande pour déguster!

Mesures sanitaires respectées

En aucun cas les clients ne pourront quitter leur voiture, les employés du PoutineFest iront récupérer leur commande aux différents camions et la remettront à leur fenêtre. Tous les employés porteront le masque et des stations de savon désinfectant sans eau seront à leur disposition. Tous les types de paiements seront acceptés. Le menu sera disponible sur la page Facebook de l’événement. Aucune toilette ne sera à la disposition des clients et il sera interdit de se stationner sur place pour manger.