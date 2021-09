Yves-François Blanchet dans les Basses-Laurentides

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet était de passage dans les Basses-Laurentides, lundi dernier.

En compagnie de Louise Chabot et Luc Desilets, députés sortants et candidats de la formation politique en vue de l’élection du 20 septembre prochain, M.Blanchet a tenu, d’abord, un point de presse au parc Maurice-Tessier de Blainville, avant de visiter les Résidences Boréa de Blainville, prendre le lunch au restaurant 425 F de Sainte-Thérèse et visiter Nid’Otruche de Saint-Eustache.

Deux comtés chauds

Coïncidence ou pas, le chef du Bloc Québécois se trouvait lundi dans deux comtés où on s’attend à des luttes serrées.

C’est effectivement ce qui ressort d’un sondage Léger dont les résultats ont été publiés sur le site du Journal de Montréal jeudi matin (2 septembre).

Ledit sondage fait état de lutte à trois dans au moins 10 comtés du Québec, dont ceux de Thérèse-de-Blainville (Louise Chabot) et Rivière-des-Mille-Îles (Luc Desilets) où existe une lutte à deux.

Chabot au lutrin

Par ailleurs, la visite d’Yves-François Blanchet a donné lieu à un événement peu commun, alors que le chef a cédé sa place au lutrin à la députée Chabot pour qu’elle réponde à une question que lui avait posée un journaliste de la Presse canadienne.

La question était de savoir ce qu’elle pensait, en tant qu’ancienne syndicaliste (« Elle l’est encore, je pense » a dit M.Blanchet au sujet de celle qui a été présidente de la Centrale des syndicats du Québec(CSQ) de 2012 à 2018) à savoir si le Bloc Québécois défend mieux les travailleurs que le Nouveau Parti démocratique (NPD).

« Le Bloc Québécois est sans contredit un parti par et pour les travailleuses et les travailleurs. Je pense qu’il n’y aucune réserve à apporter à cela. Je pense qu’on a une tradition, on a des origines de valeurs sociales qui donnent la place à tout équilibre au travail dans notre économie au plan social » a dit, essentiellement, Mme Chabot.