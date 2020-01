Vols de bateaux sur le territoire de Mirabel

Depuis le début de l’année 2020, plusieurs vols de bateaux de plaisance sont survenus sur le territoire de Mirabel. L’entrepôt de Sport Marine a d’ailleurs reçu la visite de voleurs le dimanche 5 janvier en après-midi alors que 7 bateaux entreposés avec leur remorque ont été subtilisés.

Rapidement, les policiers de Mirabel ont débuté une enquête concernant ces vols. Deux bateaux de Sport Marine ont été retrouvés le 8 janvier. Pour l’instant, aucune arrestation n’a encore eu lieu.

Les policiers du Service de police de Mirabel désirent sensibiliser la population aux vols de bateaux avec remorques qui pourraient survenir à tout moment de la journée, même en saison hivernale. Les déplacements avec bateaux sont donc suspects à ce temps-ci de l’année.

Pour les propriétaires de bateaux, mieux vaut prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger vos biens contre le vol. Les policiers invitent donc les citoyens à la vigilance et leur recommandent de suivre ces quelques règles de prévention :

-Lorsque votre bateau se trouve sur une remorque, munissez la main de cette dernière d’un verrou antivol en fonte ductile et acier inoxydable, matériaux difficilement altérables.

-Autant que possible, stationnez votre bateau dans un lieu sûr et verrouillé, et garez un autre véhicule devant.

-Marquez votre bateau et toutes ses pièces.

-Utilisez un système de repérage qui permettra de localiser votre bateau, le cas échéant.

-Pour les bateaux hors-bords, ajoutez un dispositif antivol conçu à cet effet.

Il est possible de faire obstacle aux vols en observant les règles élémentaires de prévention, en établissant un contact avec ses voisins immédiats, et en exerçant une surveillance mutuelle. Le Service de police encourage d’ailleurs le public à lui transmettre toute information pertinente en rapport avec ce type d’activités. Ces informations sont toujours considérées et traitées avec confidentialité.

On peut joindre le Service de police au 450 475-7708 ou via la ligne info au 450 475‑info (4636).