Violent incendie à Boisbriand

(C. D.) — Une résidence a été la proie des flammes, dans la soirée de mercredi (18 août), plus précisément dans une maison de ville située sur la rue des Franc-Bourgeois, dans le secteur du Faubourg Boisbriand.

Le feu s’est déclaré peu après 22 h et s’est rapidement propagé. Devant l’ampleur du sinistre, les pompiers locaux ont dû faire appel à des renforts qui sont venus de Sainte-Thérèse, Blainville, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, Bois-des-Filion et Saint-Jérôme. Leurs efforts conjugués ont permis de maîtriser rapidement les éléments, de telle sorte que, vers 1 h du matin, on rapporte que l’incendie était sous contrôle. On ne signale aucun blessé, les sinistrés ayant été pris en charge par les bénévoles de la Croix-Rouge.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’incendie n’était pas connue. On signalait des dommages importants au bâtiment principal, de même qu’à une maison adjacente.