Vincent Aubé défendra les couleurs du PPC

Le 15 août dernier, l’Association du Parti Populaire du Canada de Thérèse-De Blainville a annoncé que Vincent Aubé porterait les couleurs cette formation politique durant la 44e élection générale fédérale. Depuis, le candidat et son équipe ont amassé les 100 signatures requises afin de pouvoir officialiser sa candidature auprès d’Élections Canada. Le 25 août, il est allé déposer son cahier de signatures et sa candidature a été officialisée le lendemain matin.

Vincent Aubé est désormais le candidat officiel pour le Parti Populaire du Canada dans la circonscription de Thérèse-De Blainville. Celui-ci a commencé son implication politique à l’âge de 20 ans, durant l’élection générale Québécoise de 2018, en tant que candidat pour le Parti Conservateur du Québec, dans la circonscription de Groulx. Il continue ensuite à s’impliquer lors de la 43e élection générale fédérale de 2019, à titre de président de l’Association du Parti Populaire du Canada de Thérèse-De Blainville, bénévole et directeur de campagne pour Désiré Mounanga.

Dette et passeport vaccinal

Se présentant comme un fier Thérésien, il se dit honoré d’avoir la chance de pouvoir «donner une voix forte aux citoyens de Thérèse-De Blainville» s’il est élu, tel que mentionné dans un communiqué acheminé aux médias. Il se lance dans l’élection car il en a marre, dit-il «de la corruption à Ottawa et d’être mal représenté» en tant que citoyen de la circonscription au Parlement du Canada. Selon lui, il faut avoir plus d’élus qui s’engagent à être présent dans le comté, d’être à l’écoute des citoyens «plutôt qu’au salaire de député» et d’être ouvertement contre la corruption qui, dit-il, ne cesse d’empirer.

Il affirme également être grandement préoccupé par l’économie du Canada, particulièrement sur les sujets de l’inflation et de la dette «qui augmente à une vitesse inquiétante». Il se présente également comme le seul candidat ouvertement contre le passeport vaccinal et pro-choix sur le sujet de la vaccination. Il est possible de suivre la campagne de Vincent Aubé sur la page Facebook Parti Populaire du Canada – Thérèse-De Blainville.