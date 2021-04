Vaccination contre la COVID-19 avec ou sans rendez-vous: de nouvelles dates

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a annoncé aujourd’hui de nouvelles disponibilités pour les personnes âgées de 55 à 79 ans désireuses de recevoir le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

De nouvelles dates seront, en effet, disponibles dans les centres de vaccination de Deux-Montagnes, Blainville et Saint-Jérôme, pour ne nommer que ceux-là, au cours de la semaine à venir.

Selon le calendrier dévoilé par le CISSS des Laurentides, voici ces dates pour ces trois centres de vaccination:

19 avril 2021

Blainville : 820, boulevard du Curé-Labelle (8 h à 20 h)

20 avril 2021

Deux-Montagnes: Aréna Olympia : 611, 20e Avenue (8 h à 20 h)

21 avril 2021

Deux-Montagnes: Aréna Olympia : 611, 20e Avenue (8 h à 20 h)

Saint-Jérôme: Quartier 50+, 425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est (8 h à 20 h)

23 avril 2021

Blainville: 820, boulevard du Curé-Labelle (8 h à 20 h)

Saint-Jérôme: Quartier 50+, 425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est (8 h à 20 h)

Les personnes concernées sont donc invitées à se présenter directement à l’un de ces trois sites si leur année de naissance est en 1966 ou avant; ou encore à prendre rendez-vous via le lien [https://bit.ly/3dsWOdj].

Et pour les autres groupes

Rappelons que la campagne de vaccination se poursuit toujours pour les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers, les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées, les communautés isolées et éloignées, les personnes âgées de 60 ans ou plus.

La campagne est également en cours pour les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19; ainsi que les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers

À l’exception de celui d’AstraZenaca, et selon les critères en vigueur dans ce cas précis (être né en 1996 ou avant), il n’est pas possible pour ces personnes de choisir le vaccin qui leur sera administré; celui-ci leur sera dévoilé au moment de recevoir la première dose.

En date de ce dimanche 18 avril, 11 h, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec), 149 706 doses de vaccins ont été administrées à ce jour dans la région des Laurentides et 2 358 757, soit l’équivalent de 27,5 % de la population, à travers le Québec.

Encore une fois, il suffit de se rendre sur le [https://bit.ly/3dsWOdj] pour en savoir davantage.