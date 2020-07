Une vie bien remplie pour Annette Côté-Savoie

Le 28 juin, Annette Côté-Savoie a célébré son 110e anniversaire de naissance, devenant ainsi la 3e personne la plus âgée au Québec. Bref retour sur la vie de celle qui fut la première responsable de la bibliothèque de Deux-Montagnes, en plus de donner son nom à une rue de cette municipalité.

Annette Côté-Savoie est célèbre depuis qu’elle a franchi la barre des 100 ans, en 2010, elle qui a, depuis, accordé de nombreuses entrevues à différents médias nationaux. On a qu’à «googler» son nom pour le réaliser. Il faut dire qu’elle est l’une des seules personnes à avoir survécu la grippe espagnole de 1918 et la pandémie de 2020.

Enseignante dès l’âge de 17 ans, elle est ensuite devenue sténodactylo au ministère de l’Agriculture du Québec, oeuvrant à l’époque des premiers ministres Adélard Godbout et Maurice Duplessis. Avant de prendre sa retraite, il y a de cela 44 ans, elle occupait le poste de bibliothécaire à l’École secondaire Saint-Pierre d’Oka. Les années qui ont suivi, Mme Côté-Savoie les a consacrées à faire du bénévolat, à la fondation de la bibliothèque de Deux-Montagnes, entre autres.

La cause des femmes

Annette Côté-Savoie a passé sa vie à défendre la cause des femmes, les inégalités salariales, notamment. La centenaire a répété sur plusieurs tribunes qu’à l’époque où Adélard Godbout était le premier ministre du Québec, elle lui avait demandé une augmentation de salaire pour subvenir aux besoins de ses frères et soeurs. Devant le refus du premier ministre –celui-ci prétextait qu’elle était déjà au sommet de l’échelle salariale- elle avait alors proposé que son jeune frère prenne sa place, avec un meilleur salaire, un salaire d’homme, ce qui s’était produit. À compter de ce jour des années 1930, Annette Côté-Savoie est devenue féministe… et le demeurera jusqu’à son dernier souffle.

À l’âge de 108 ans, dans une lettre ouverte écrite de sa main et publiée dans La Presse, elle raconte son histoire et envoie du même coup un message aux femmes, les priant de continuer à se battre pour l’équité salariale. «Les filles, ne baissez pas les bras, nous n’avons pas tout gagné. Il y a encore du travail à faire», écrit cette mère de six enfants et de 38 descendants, dont l’auteur-compositeur-interprète Antoine Gratton, signe que ce combat qu’elle a mené en est un d’une vie.

D’ailleurs, le 9 mai dernier, ce dernier a surpris sa grand-mère pour la fête des mères lorsqu’il est venu à Deux-Montagnes lui chanter la sérénade en compagnie de Marc Hervieux. C’est l’équipe d’En direct de l’univers de la SRC qui avait organisé le tout.

De toute l’équipe du Groupe JCL, joyeux anniversaire Mme Côté-Savoie!