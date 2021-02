Une vague numérique colorée frappera les Laurentides

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) arrivent dans moins d’une semaine au Québec. Cette année, les #JPS2021, dans les Laurentides, se verront extrêmement motivantes, dynamiques et colorés. En effet, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) ont créé un mouvement de PLUS à colorier et à afficher aux fenêtres des maisons.

Afin que le mouvement devienne viral, le PREL s’est affilié avec plusieurs mamans influenceuses pour propulser le mouvement à travers vos écrans. Parmi ces personnalités publiques, on retient les noms de Maïka Desnoyers, Maman caféine, Saskia Thuot, Julie Houle et Sébastien Benoît. Ils sautent à pieds joints dans le mouvement et ont accepté de faire l’activité avec leurs enfants et de la promouvoir sur leurs propres réseaux sociaux.

«Nous espérons que ce mouvement, qui a pris une ampleur imprévisible, saura encourager et soutenir nos jeunes et leurs familles durant cette année académique particulière et parfois difficile. Nous vous rappelons qu’un mot d’encouragement, un petit geste simple peut faire une grande différence», affirment Sébastien Tardif, président du PREL et directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides, et Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Une vingtaine d’épiciers embarquent dans le mouvement

Une vingtaine de succursales IGA à travers les Laurentides ont répondu OUI à l’appel et ont accepté de collaborer pour rejoindre de nombreuses familles. Le 13 et le 14 février, les dessins seront distribués au grand public, aux familles et aux enfants à travers ces succursales. «Nous les sentons solidaires et impliqués aux Journées de la persévérance scolaire. Nous les remercions pour leur précieuse collaboration», souligne le PREL.

Pour faire l’activité coloriage, rendez-vous ici : Campagne régionale #+motivé – PREL. Téléchargez un des 4 modèles de PLUS, imprimez-le, mettez-y vous couleurs et affichez-le fièrement à vos fenêtres de maison, de commerces, de voiture, etc.

Pour plus d’outils et d’activités à mettre de l’avant au cours des Journées de la persévérance scolaire et tout au long de l’année, visitez le portail web du PREL au [www.prel.qc.ca] et suivez sa page Facebook.