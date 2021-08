Une semaine dédiée aux marchés publics du Québec

Pour une 13e année, l’Association des marchés publics du Québec (APMQ) invite les consommateurs à découvrir ou à redécouvrir les marchés publics de leur région et ceux qu’ils croiseront, ailleurs au Québec, sur la route de leurs vacances. Au menu, fruits et légumes frais, mets préparés et cuisinés sur place, et créations artistiques originales.

Cette alléchante invitation s’inscrit dans le cadre de la Semaine québécoise des marchés publics qui se déroulera du 5 au 15 août prochains. Plus de 140 marchés publics de la province y prendront part, dont 13 dans la région des Laurentides. Du nombre, on en compte, bien évidemment, certains situés à quelques minutes de chez soi, que ce soit à Oka, Saint-Eustache, Blainville, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, Saint-Colomban ou Saint-Jérôme.

Une ambiance unique et festive

«Les consommateurs aiment connaitre la provenance de leurs aliments. Les producteurs, eux, souhaitent connaitre les goûts et intérêts de leur clientèle, en plus de vouloir leur transmettre les meilleurs trucs pour utiliser leurs produits! Les marchés publics sont les lieux tout indiqués pour qu’ils se rencontrent », de déclarer le directeur général de l’AMPQ, Jean-Nick Trudel, au sujet de l’approvisionnement local qui permet d’entrer en contact avec les producteurs et transformateurs agroalimentaires d’ici.

«Cette année encore, l’été sera placé sous le signe du tourisme local. Je vous invite à ajouter les marchés publics dans la liste de vos arrêts estivaux. Sur la route des vacances, laissez-vous inspirer par leur ambiance unique et festive. Regardez, sentez et, surtout, goûtez aux saveurs cultivées, pêchées ou transformées au Québec. […] N’hésite pas à visiter les marchés public à plusieurs reprises car les étals varient au rythme de la belle saison», de souligner le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’AMPQ.

À nouveau, la nutritionniste gourmande Julie Aubé agira à titre de porte-parole de l’événement. Membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec depuis 2006, celle-ci est l’autrice des livres Prenez le champs! et Mangez local!, parus aux Éditions de l’Homme.

Pendant ces 10 jours, Julie Aubé se fera lancer des défis sous forme de capsules vidéo et y répondra à partir de visites dans les marchés publics du Québec. Les vidéos et les recettes de Julie seront publiés sur les médias sociaux de l’APMQ, entre autres sur la page [www.facebook.com/marchespublicsqc].

Pour connaître la liste des marchés publics du Québec et consulter la carte interactive, rendez-vous dès maintenant sur le [https://ampq.ca/].

Les marchés publics des Laurentides participants