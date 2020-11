Une relève artistique et sportive accomplie

Grâce à leur talent et leur persévérance, huit Thérésiens de la relève artistique et sportive ont reçu une bourse de soutien offerte par la Ville de Sainte-Thérèse. Décernées dans le cadre des politiques municipales de soutien à l’athlète et à l’artiste, les bourses remises cette année totalisent un montant de 4 000 $.

Ainsi, cinq artistes et trois athlètes thérésiens ont pu bénéficier de ce coup de pouce financier, soit Jean-Paul Botelho (cinéma), Maxime Charron (cirque), Anouk Deschênes (cinéma), Mikaël Huot (cinéma), Evanny Lachaine (ringuette), Jules Rolland (plongeon), Alexane Royer (escalade) et Jérémie Turgeon (théâtre musical).

«La réussite et le talent des huit boursiers doivent être soulignés, d’autant plus qu’il nous a été impossible d’organiser une remise officielle à l’hôtel de ville cette année. Le conseil municipal tient à féliciter chacun d’entre eux pour les efforts qu’ils déploient pour se perfectionner dans leur discipline respective, et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les citoyens désirant eux aussi saluer les exploits des récipiendaires peuvent se rendre sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse où un album photo dédié à cette relève a été créé.

Les bourses de soutien sont remises une fois par année et les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 1er juin de chaque année.