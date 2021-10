Une première depuis 1987 à Lorraine

Lorsque le maire Jean Comtois et toute son équipe ont été élus par acclamation à Lorraine, le 1er octobre, au terme des mises en candidature, il s’agissait d’une première depuis 34 ans. La dernière fois que cela s’était produit, le film Good morning Vietnam était à l’affiche !

« Ce n’est pas la première fois que ça va être dit, mais un mandat de quatre ans, c’est court pour être capable d’accomplir tout ce qu’on a à accomplir. Et quand tu entres par acclamation, c’est une tape dans le dos que nous donne la population en nous disant que l’on fait du bon travail !», a lancé Jean Comtois, heureux que la population lui accorde une fois de plus sa confiance, surtout que tous ses conseillers sortants ont aussi été réélus, soit Martine Guilbault (siège no 1), Pierre Barrette (siège no 2), Diane D. Lavallée (siège no 3), Jocelyn Proulx (siège no 4), Lyne Rémillard (siège no 5) et Patrick Archambault (siège no 6).

« Nous avons tous encore l’adrénaline dans le fond et nous voulons continuer à construire. Nous sommes près des citoyens. Le travail le plus important de l’élu c’est de représenter la population dans tous les paliers de gouvernement. Que ce soit à l’hôtel de ville, au gouvernement du Québec ou au fédéral, nous continuerons d’être présents », a dit M. Comtois avant d’ajouter que le complexe sportif et la résidence pour aînés qu’il souhaite voir apparaître sur son territoire seront des dossiers prioritaires au cours des quatre prochaines années, tout comme le taux de taxation des Lorrains.

« La priorité, dit-il, c’est la gestion des finances, d’être capable de continuer à baisser les comparaisons des taux de taxes avec les villes limitrophes. Depuis 2009, nous n’avons jamais augmenté les taxes en haut de l’indice d’inflation. On se rapproche donc tranquillement, et ce, sans avoir coupé dans les services aux citoyens ou les infrastructures. »

Remerciements

La présidente d’élection et greffière de la Ville, Me Annie Chagnon, remercie par ailleurs tous les Lorrains qui l’ont contactée, que ce soit pour s’informer, pour s’inscrire au vote par correspondance ou pour être membre du personnel électoral. Et ils ont été nombreux.

« J’ai eu la chance de discuter avec plusieurs citoyens dévoués, impliqués et qui avaient à cœur de faire partie du processus électoral, malgré le contexte sanitaire particulier », s’est exprimée Me Chagnon, reconnaissante envers la population pour sa mobilisation.

Finalement, l’administration municipale tient à féliciter les élus pour ce nouveau mandat, à les remercier pour les accomplissements des dernières années et à leur souhaiter que le prochain mandat soit tout aussi stimulant et enrichissant que le précédent.