Une politique de remboursement des activités aquatiques à Sainte-Anne-des-Plaines

Les membres du conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines annoncent la mise en place d’une politique de remboursement des activités aquatiques. Adoptée lors de la séance du 8 février dernier, cette politique a été mise en place afin de favoriser l’accès à ce type d’activités pour les familles et les aînés anneplainois. La politique s’adresse aux résidents âgés de 18 ans ou moins, ainsi qu’aux résidents de 60 ans ou plus.

« Plusieurs citoyens pratiquent régulièrement ce type d’activités et doivent malheureusement le faire dans une municipalité voisine. Certaines de ces municipalités chargent des frais supplémentaires pour les non-résidents utilisant leur installation. Il devenait donc important pour nous de trouver une façon d’amoindrir l’impact financier de ces frais pour les familles et les aînés qui pratiquent la natation » explique Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines.

Comment obtenir le remboursement?

La politique prévoit que la Ville remboursera les frais relatifs aux bains libres et cours de natation, et ce, jusqu’à concurrence de 50 % des coûts totaux admissibles, sans excéder un montant maximum de 150 $ par année civile, par personne, ou un maximum de 450 $ par famille. Les activités familiales ou parents-enfants sont aussi éligibles à un remboursement de 50 %.

Pour obtenir un remboursement, les citoyens doivent présenter leur(s) reçu(s) ainsi qu’une preuve d’adresse valide. Le reçu doit contenir le nom de la personne et la preuve de paiement. Les reçus devront être acheminés deux fois par année, au Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, soit avant le 31 janvier pour un remboursement en février ou avant le 30 juin pour un remboursement en juillet. Pour cette année seulement, la première date de tombée a été repoussée au 31 mars pour un remboursement en avril. Le tout peut être demandé par courriel à l’adresse loisirs@villesadp.ca ou en personne et par la poste directement à l’hôtel de ville à l’adresse 139, boulevard Sainte-Anne. Pour plus d’informations, les citoyens peuvent communiquer avec le Service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire au 450 478-0211, poste 2016.

Cette politique de remboursement répond notamment aux objectifs de la « Politique Municipalité amie des aînés et de la famille » qui a été adopté en début d’année et qui sera dévoilée au grand public en mars prochain.