Une nouvelle formation pour faciliter le travail collaboratif et à distance

Plus que jamais, le travail collaboratif et à distance est nécessaire. En temps de distanciation physique, les entreprises doivent trouver de nouvelles façons de travailler. En ce sens, le Collège Lionel-Groulx mettra bientôt sur pied une formation intégrant la réalité virtuelle et augmentée. Ce projet, retenu par le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) des Laurentides, permettra à l’institution de bonifier ses services aux entreprises.

Intitulée Le travail collaboratif et à distance à l’ère de la réalité virtuelle (RV) et augmentée (RA), la formation se veut une occasion pour les entreprises de s’approprier ces nouvelles technologies afin de demeurer concurrentielles dans un contexte de mondialisation des marchés. Une façon de renforcer l’utilisation du plein potentiel technologique afin de soutenir les entreprises et leur développement économique.

«À l’ère du travail collaboratif, les entreprises manufacturières des Laurentides ont besoin d’être accompagnées dans ce virage pour optimiser leurs différents processus d’affaires et favoriser la collaboration et la productivité. Cette formation s’inscrit parfaitement dans notre mission de valoriser le partage et l’avancement des savoirs afin de collaborer au développement socioéconomique de notre région», soutient Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx.

Avec le soutien financier du CRPMT des Laurentides, le Collège créera cette nouvelle formation à la suite d’une analyse des besoins auprès des entreprises de la région afin de lancer un premier groupe pilote d’ici mars 2021. Par la suite seront formées deux cohortes.

Le contenu sera développé en concertation avec les enseignants du Collège Lionel-Groulx et des spécialistes du domaine de la réalité virtuelle et augmentée, ainsi qu’avec des ressources spécialisées en développement organisationnel.

Plongé dans la réalité

La réalité virtuelle est une technologie favorisant une simulation interactive de la réalité en temps réel permettant notamment de se déplacer dans un environnement virtuel en 3D, de vivre une expérience d’immersion complète ou de réunir plusieurs personnes virtuellement.

La réalité virtuelle et augmentée permet une collaboration plus aisée qu’auparavant. Il est facile d’imaginer des techniciens appelés à résoudre des problèmes de défectuosités, de réparations à distance, de formations ou de service après-vente ou encore d’équipes de vente en train de collaborer avec des clients potentiels à l’extérieur du pays ou en région. Compte tenu de la circulation dense et omniprésente sur les autoroutes liant notre région aux grands centres, les gens d’affaires cherchent toujours de nouvelles façons de travailler à distance et de collaborer avec leurs partenaires. Intégrer la réalité virtuelle et augmentée à ses activités d’affaires peut devenir la solution.

Les entreprises qui souhaitent participer à l’analyse de besoins ou à faire partie du groupe pilote peuvent contacter le Collège Lionel-Groulx au sae@clg.qc.ca. Plusieurs autres services sont proposés aux entreprises tout comme la possibilité de créer une formation sur mesure en fonction de leurs besoins.