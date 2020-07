Une nouvelle directrice à la tête de la division du greffe à Rosemère

La Ville Rosemère est heureuse d’annoncer l’entrée en fonction de Catherine Blais-Adam à titre de directrice des services juridiques et greffière après un rigoureux processus de dotation.

Mme Blais-Adam a toujours œuvré dans le domaine municipal depuis qu’elle est membre en règle de l’Ordre du Barreau du Québec. Gestionnaire reconnue auprès de ses pairs, sa vision stratégique et son leadership seront un atout pour toute la communauté rosemèroise.

«Mme Blais-Adam a toutes les compétences nécessaires pour relever avec brio les défis que soulève ce poste au profit de notre collectivité. Son expertise au sein du milieu municipal jumelé à celle de l’ensemble des employés de la division du greffe est un atout précieux pour notre organisation», souligne le directeur général de la Ville de Rosemère, Guy Benedetti.

Notons que Mme Blais-Adam est présidente du comité jeunesse de la Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) depuis mai 2020 et elle y siège depuis 2017. Ce comité est formé de membres de 35 ans et moins et a pour mission, entre autres, de promouvoir le milieu municipal auprès de la relève. Également vice-présidente de la section 10 de la COMAQ, de 2018 à 2020, représentant le réseau régional liant les membres de l’île de Montréal et Laval, Catherine Blais-Adam a su maximiser les nombreuses opportunités de rencontres, d’échanges et de formations avec ses pairs issus du milieu municipal. La combinaison de ses expériences professionnelles lui a permis d’acquérir une fine connaissance des enjeux juridiques et politiques municipaux.

En terminant, la Ville de Rosemère et tout son personnel souhaitent un franc succès à Me Catherine Blais-Adam dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.