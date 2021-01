Une nouvelle borne de recharge pour voitures électriques à Boisbriand

La Ville de Boisbriand accueille une nouvelle borne de recharge pour voitures électriques sur son territoire. Cette borne double a été installée dans le stationnement du centre de création, auparavant l’église Notre-Dame-de-Fatima, au 305, ch. de la Grande-Côte. Elle s’ajoute aux nombreuses bornes déjà en service à Boisbriand.

«En 2012, la Ville a entrepris un important virage vers l’électrification des transports. Avec les années, nous constatons et nous apprécions la disponibilité de nos installations. Nous croyons que ces nombreuses bornes contribuent à encourager nos citoyens, nos employés et nos visiteurs à prendre ce virage eux aussi», mentionne la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato.

Dans la foulée de ce virage, et au fil des années, la Ville de Boisbriand a fait l’acquisition de plusieurs véhicules hybrides ou électriques utilisés par les divers services municipaux. Depuis l’été dernier, la Ville compte également quatre mobipodes (trottinettes électriques) utilisés par les préventionnistes du Service des loisirs, ainsi que trois voiturettes de golf électriques destinées aux employés des travaux publics, pour l’entretien dans les parcs.

Pour ce qui est des bornes de recharge situées sur le territoire boisbriannais, on les retrouve à l’hôtel de ville (940, boul. de la Grande-Allée), à la bibliothèque (901, boul. de la Grande-Allée), au centre de création (305, ch. de la Grande-Côte), à l’aréna municipal (999, boul. de la Grande-Allée), au parc Pellerin (65, rue Péladeau), au parc Wilfrid-Dion (3180, boul. de la Grande-Allée) et au Faubourg Boisbriand (à proximité du magasin Toys ’R’ Us).