Une majorité de Lorrains veulent conserver le golf

C’est du moins les données que révèle un sondage réalisé «par une firme indépendante», a tenu à préciser la Ville de Lorraine, du 18 au 25 novembre auprès de 500 Lorrains.

Les Lorrains souhaitent conserver le club de golf tel qu’il est dans une proportion de 81,7 %.

«Cela nous permet de conclure sans équivoque que les répondants sont en accord avec la position du conseil municipal de conserver le zonage actuel du golf, qui ne permet pas de développement résidentiel» , d’indiquer le maire Jean Comtois dans un communiqué de presse acheminé aux médias.

«En clair, ajoute M. Comtois, une forte majorité de Lorrains souhaitent préserver cet espace vert et maintenir la tranquillité ainsi que le cachet de la ville de Lorraine.»

Rappelons que des promoteurs immobiliers ont présenté un projet de développement résidentiel sur le terrain du golf de Lorraine. En plus d’un centre sportif et d’une résidence pour aînés, on projetait d’y construire 500 unités d’habitation. Les deux parties se sont même entendues sur un montant.

«Le conseil municipal a jugé que ce projet imposant ne respecte pas le cadre bâti de la Municipalité. Visiblement, notre avis est vivement partagé par nos concitoyens. Les Lorraines et les Lorrains souhaitent limiter la densité de la population et maintenir la vocation de cet espace récréatif» , de poursuivre le maire Jean Comtois.

Revenus fiscaux

Les quelques citoyens qui sont en faveur du développement immobilier au club de golf se rabattent souvent sur les revenus fiscaux qui en découleraient pour justifier leur position. On évoque aussi la promesse d’une résidence pour aînés, tant nécessaire à Lorraine. Mais le maire Comtois ne voit pas cela de cette façon.

«Aux quelques répondants qui ont soulevé ces avantages, je rappelle que la Ville est en excellente santé financière et que le conseil municipal n’ouvrira pas la porte au développement du golf uniquement pour un motif économique. Quant au projet de résidence pour aînés, nous poursuivons activement nos discussions avec des promoteurs pour développer ce projet sur le terrain adjacent à Place Lorraine, endroit privilégié par les aînés» , a précisé le maire.

Le rapport fourni par la firme Segma Recherche est disponible au [http://ville.lorraine.qc.ca].