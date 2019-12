Une journée magique pour nombre de familles

C’est le dimanche 8 décembre qu’avait lieu le traditionnel dépouillement d’arbre de Noël de la Maison de la famille de Bois-des-Filion, alors que près d’une centaine d’enfants ont reçu des cadeaux des mains du père Noël et de sa fée des étoiles.

Aux dires des responsables de l’organisme, le tout fut un vif succès encore cette année. Il a été rendu possible grâce aux contributions généreuses de plusieurs personnalités et institutions locales.

«Un immense merci aux bénévoles, au père Noël, à la fée des étoiles, aux députés Mario Laframboise pour les nombreux poinsettias, et à Mme Louise Chabot pour sa présence appréciée. Merci à la pharmacie Jean Coutu de Bois-des-Filion pour les nombreux dons de toutes sortes, tout au long de l’année, qui nous ont permis d’offrir des présents aux enfants, ainsi que des gâteries à tous» , de lancer l’équipe locale de la Maison de la famille.

Ils tiennent également à remercier la Ville de Bois-des-Filion qui offre une aide aussi généreuse, pour le prêt de la salle et ses ornements de Noël. Le premier magistrat, Gilles Blanchette, était d’ailleurs de la liste d’invités, accompagné de collègues et conseillers municipaux.

On tient à souligner, au final, la brillante performance du magicien Jeremy James, accompagné de son fameux lutin taquin et de ses animaux. Ensemble, ils ont su récidiver, en émerveillant les convives, petits et grands.

Le temps des Fêtes

Notons que la Maison de la famille de Bois-des-Filion sera fermée du 20 décembre au 5 janvier. Son équipe sera de retour en force pour la prochaine année, suite à un temps des Fêtes bien rempli. Elle poursuivra donc sa mission de briser l’isolement des familles en offrant divers services et activités. Des événements seront organisés au cours de 2020, comme à l’habitude.

Pour plus d’informations relatives à cet organisme communautaire d’ici ainsi que les activités qu’il offre aux familles, parents et enfants, rendez-vous au [https://maisondelafamillebdf.com/].